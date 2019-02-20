О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Откуда у чиновников, являющихся сравнительно молодыми людьми, сугубо советское мышление? Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» — план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики — практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.

Насколько правильно стремиться к ускорению темпов роста ВВП? Темп развития экономики страны будет таким, каким ему позволит быть окружающий мир. Если мы будем хороши на фоне остальных стран, если наша индустриальная политика будет соответствовать лучшим мировым образцам, то темпы развития экономики будут высокими. В противном случае мы будем плестись в хвосте.

Динамика ВВП — любимая тема политиков, экономистов, полемистов и демагогов. Но любая наблюдаемая статистическая закономерность склонна к разрушению, если на нее оказывают давление с целью управления экономикой. То есть измерение ВВП, если ВВП становится целью, в значительной мере теряет свой изначальный смысл. Почему?

Приведу пример — любимый теми же политиками, экономистами, полемистами и демагогами рейтинг Doing Business. После того как этот рейтинг стал популярным, власти многих стран стали бороться за улучшение своих показателей в нем. Украинская власть — не исключение. И все чаще эти усилия были направлены не на реальное улучшение бизнес-климата в стране, а на «подгонку» своих показателей под методологию рейтинга. Целью стала не сущность — улучшение бизнес-климата в стране, а оценка — позиция в рейтинге.

Как только показатель становится оценочным (по нему начинают распределять фонды, гранты; формируется репутация), он сразу превращается в мишень для фальсификаций.

Но стоит ли подстегивать — быстрей, быстрей, быстрей? Те, кто знакомы с технологическим процессом не понаслышке, знают, что у него есть своя внутренне присущая ему логика, и ускорение процесса ничего не даст. Более того, ускорение порой наблюдается в конце процесса (экспоненциальный рост), а до этого все идет крайне медленно. Но, сие явно не ведомо нашему «интенданту королевских финансов». Возможно, ей просто не стоило комментировать непрофильную тему?

Экономика — не лошадь, для ускорения роста ее не пришпоришь. Если у экономики нет органических мотивов к развитию, то ее перспективы незавидны. Но кого в Украине интересуют мотивы роста экономики? Ведь не только чиновники, но и мейнстримные эксперты только и постулируют прямую функциональную связь между размером инвестиций и экономической динамикой.

Будет ли для наших потомков спустя 50 лет важно, выберем ли мы сегодня политику, ориентированную на экономический рост в 4% ВВП в год, или в 3%? Не уверен.