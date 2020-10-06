О ВВП и борцах за народное счастье

Зацикленность мейнстримных экономистов на росте ВВП и выводе из этого оценки уровня жизни достигла истерических высот. Зададимся вопросом: рост ВВП на 5% — это хорошо или плохо? Несмотря на первый позыв интуиции, однозначный вывод сделать невозможно. Допустим ВВП вырос на 5%, но население увеличилось на 10%. Теперь интуиция правильно подсказывает, что несмотря на рост ВВП, жизнь среднего гражданина лучше не стала. Она даже не осталась на прежнем уровне, а очень сильно ухудшилась.

ВВП может изменяться за счет изменения количества населения (т.е. потребителей) и роста производительности (т.е. за счет более эффективного использования ресурсов). Есть еще один фактор — рабская эксплуатация чужих ресурсов (природных и людских), но этот фактор применим только к развитым странам, и поэтому опустим его в нашем случае.

С населением все понятно — растет население, должен расти ВВП. Хотя зависимость не линейна (эффект от естественного прироста населения отличается от миграции, кроме того разные возрастные группы по разному потребляют), но должны быть положительна.

Остается эффективность труда (тем более, что в Украине отрицательный рост населения). На нее можно смотреть с разных сторон, но обычно смотрят на продукт, который производит экономика в среднем за один час во всех сферах за исключением сельского хозяйства. К примеру, в США средняя величина роста такой производительности за последние почти 70 лет составила около 1,2% в год. Итак, при прочих равных рост экономки США менее чем на 1,2% в год может означать ухудшение благосостояния среднего потребителя.

В реальности, конечно, все намного сложнее, но мысль, надеюсь, понятна. Так что мейнстримным экономистам, душой болеющим за благосостояние граждан, не стоит бить себя пяткой в грудь в отчаянии от падения ВВП, равно как и не нужно впадать в радостную истерику, когда/если Госстат Украины объявит о положительном росте ВВП и, соответственно, статистическом окончании рецессии. Вопрос в эффективности/продуктивности труда и соотношения ее динамики с динамикой ВВП.

P.S. Рост производительности может происходить не только за счет более эффективного использования людских ресурсов, но также и ряда других ресурсов (материальных, энергетических, et cetera). Поэтому положительный рост ВВП не обязательно ведет к росту потребления, например, стали.