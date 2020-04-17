О первых масштабах экономического ущерба от коронавируса

Появились данные о промпроизводстве и розничных продажах в США за март (к февралю). Данные удручающие — промпроизводство упало на 6,4% (самое сильное снижение с февраля 1946), розничные продажи — на 8,7%.

Наибольшее падение промпроизводства в автопроме — 28%. В производстве одежды на 16,5%, текстиля — 14%, мебели — 10%, готовых металлоизделий — 8,3%, авиапроме — 8,1%. Наименьшее падение в производстве продуктов питания — 0,8%, химпроме — 1,7% и нефтедобыче — 2% (таки не удалось Сечину с Путиным добить ненавистных «сланцевиков»).

Промпроизводство США в марте 2020г было ниже, чем в марте 2007 г.

С розничными продажами дела тоже весьма нехороши. Одежда и обувь — падение на 50% (самое сильное месячное снижение в истории США). Падение продаж мебели и фурнитуры на 26,8%, авто и компонентов — 25,6%, спорттоваров и предметов для досуга — 23,3%, электроники и компьютеров — 15,1%. Траты в ресторанах, кафе и барах упали на 26,5%. Есть и прирост по продуктам питания и напиткам — на 25,6%. Но нужно понимать, что в американской традиции обедать и ужинать вне дома, а закрытие ресторанов и кафе привело к тому, что те, кто питался вне дома, теперь вынуждены ходить в продмаги. Уход торговли в online не такой уж и большой — прирост Nonstore Retailers на 3,1%.

Но! Прошу обратить внимание — карантин в США начался 17-19 марта (в зависимости от штатов). Т.е., полмесяца там жили нормальной жизнью. Наиболее примечательно, что промпроизводство в США за первый квартал упало на 7,1%. Очевидно, что две мартовских карантинных недели не могли привести к такому результату.

США находятся в относительно мягком режиме карантина в сравнении со многими странами Европы, в особенности в сравнении с Италией, Испанией, Польше, Австрией — третьей, четвертой, шестой и шестой странами ЕС по размеру ВВП. Вероятно, когда обнародуют данные по ЕС, то в сравнении с ними американские цифры могут оказаться не такими уж и плохими.

А как там у родоначальников вируса? Отнюдь не блестяще — в первом квартале ВВП Китая снизился на 6,8%. Это первое падение с момента начала расчетов квартального ВВП КНР (с 1992г.)