Как Венедиктова сливает дела Бахматюка

Не прошло и две недели после нашего предупреждения о возможных «сливах» дел топ-корупции после назначения Ирины Венедиктов генпрокурором, как она уже упорно взялась за одно из них. Речь идет о деле «ВиЭйБи банка» аграрного миллиардера Олега Бахматюка.

Вчера журналисты сообщили, что генпрокурор обратилась к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры с требованием предоставить ей все материалы дел, где фигурирует Бахматюк.

Случилось это вскоре после того, как Бахматюк выложил на сайте своего агрохолдинга «Укрлендфарминг» письмо о «преследовании» его Национальным антикоррупционным бюро и лично директором Артемом Сытником, который за что-то Бахматюку мстит.

Еще ранее к генпрокурору обращался и глава СБУ Иван Баканов. И, не поверите, но тоже по делам Бахматюка. Просил отдать их СБУ.

К слову, в сегодняшнем интервью «Украинской правде» Венедиктова заявила, что спросила у Баканова о подследственности дела СБУ и в чем тот видит «неэффективность НАБУ». То есть, генеральный прокурора решила выяснить вопрос подследственности и эффективности НАБУ у руководителя СБУ, который даже не видел материалов уголовного производства. А уже через несколько предложений говорит: «... есть статья о подследственности, 216-и Уголовно-процессуального кодекса. Ты ее не перепрыгнешь ...». Так что ей нужно, чтобы Баканов нашел, как «перепрыгнуть» статью и отдать дело в Службу безопасности?

Все это свидетельствует о реализации задуманного на самом высоком государственном уровне плана, о котором мы предупреждали: Бахматюк возвращает полностью или частично украденное, а взамен касательно его закрываются все имеющиеся уголовные производства. И, очевидно, никого уже не волнует неотвратимость наказания и тот факт, что любой возврат денег не отменяет преступления и ответственности за него.

Кстати, в том же интервью генпрокурор обмолвилась как раз о наполнении бюджета: «Вопрос номер один — это не какие-то политические амбиции. Вопрос — наполнение бюджета. Поэтому, конечно, эти дела можно связать с возможностью возврата активов в бюджет». Вот и прекрасный повод «слить» дело Бахматюка под героическими лозунгами.

Венедиктова, похоже, пошла по пути одного из своих предшественников — Юрия Луценко и решила наплевать на нормы Уголовно-процессуального кодекса. Поэтому мы решили на всякий случай напомнить ей.

Во-первых, КПК четко разграничивает (ч. 5 ст. 216) подследственность НАБУ. То есть, определен перечень коррупционных преступлений, должны расследовать детективы Бюро. Среди них хищения имущества, злоупотребление служебным положением, взяточничество. Совершенное это все должно быть топ-чиновниками, а размер ущерба должен превышать миллион с лишним гривен (более 500 прожиточных минимумов, по закону).

Также КПК дает право детективам НАБУ расследовать преступления, которые им не подследственны, если это необходимо для выявления или предотвращения подследственного им коррупционного преступления. В то же время, запрещает обратное, то есть расследовать дела НАБУ другими органами. Об этом говорится в ч. 5 ст. 36 УПК.

Дело Бахматюка — это хищение 1,2 млрд. грн через ПАО «ВиЭйБи банк». Суть в том, что в 2014 году Нацбанк выделил «ВиЭйБи» стабилизационный кредит, чтобы тот не обанкротился. Полученные 1,2 кредитных миллиарда разворовали. По данным НАБУ, к этому причастны сам Бахматюк, бывшие руководители «ВиЭйБи», а также бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук и действующий член совета НБУ Николай Каленский.

Складываем два плюс два и имеем дело, где фигурантами проходят топчиновники НБУ, сумма ущерба превышает миллиард гривен, преступление — хищение! Это стопроцентно дело НАБУ. Надеемся, Венедиктова читала КПК и тоже это понимает.

Во-вторых, что касается требования Венедиктовой к САП немедленно предоставить материалы, то напомним генпрокурору закон «О прокуратуре». Он определяет, что САП является самостоятельным подразделением, прокуроры которой являются процессуальными руководителями по уголовным делам НАБУ. Генпрокурору запрещено вмешиваться в деятельность антикоррупционной прокуратуры.

Более прямолинейного положения закона не найти (абз. 2 ч. 5 ст. 8-1): «генеральный прокурор, его первый заместитель и заместители не имеют права давать указания прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры и осуществлять другие действия, которые прямо касаются реализации прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры их полномочий ».

Луценко в свое время отдал дело Бахматюка полиции Арсена Авакова, где его неожиданно закрыли. Венедиктова, вероятно, пойдет похожим путем. Следующим ее незаконным шагом может быть передача дела, но уже в СБУ.

Далее цитируем требования части 6 ст. 36 УПК: «Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного преступления, отнесенного к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, другому органу досудебного расследования». Поэтому как бы генпрокурор не хотела, прикрыть незаконный слив законом ей не удастся.

Похоже, сразу с первых своих решений Венедиктова выбрала путь стать «Луценко» в команде Зеленского. Все мы уже точно знаем, куда этот путь ведет таких горе-прокуроров и их президентов.