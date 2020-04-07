Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок

Атмосфера пандемии Covid-19 напоминает о том, что я чувствовал, будучи молодым человеком в 84-й пехотной дивизии во время битвы на Арденнах. Теперь, как и в конце 1944 года, возникает чувство зарождающейся опасности, которая может возникнуть не из-за какого-либо конкретного человека, а в результате случайного и опустошительного удара. Но есть важное различие между тем далёким временем и нашим. Американская выносливость тогда была подкреплена национальной целью. Теперь в разделенной стране необходимо эффективное и дальновидное правительство, чтобы преодолеть препятствия беспрецедентного и глобального масштаба. Поддержание общественного доверия имеет решающее значение для социальной солидарности, для отношений обществ друг с другом и международного мира и стабильности.

Нации сплочены и процветают, полагая, что их институты могут предвидеть бедствие, остановить его последствия и восстановить стабильность. Когда пандемия Covid-19 закончится, институты многих стран потерпят крах. Реальность такова, что мир никогда не будет прежним после коронавируса. Споры о прошлом только усложняют то, что должно быть сделано.

Коронавирус поражает беспрецедентными масштабами и свирепостью. Распространение заболевания идет по экспоненте, например, в США количество инфицированных удваивается каждые пять дней. На данный момент лечения не существует, а предметов медицинского назначения (лекарства, маски, защитные костюмы) недостаточно для того, чтобы справиться с растущей волной заболеваний. Отделения интенсивной терапии перегружены. Тестирование не позволяет определить масштабы распространения инфекции, не говоря уже о том, чтобы обратить вспять его распространение. Вакцина может быть готова только через 12-18 месяцев.

Администрация США проделала большую работу, чтобы избежать катастрофы. Главная проверка будет заключаться в том, может ли распространение вируса быть остановлено, а затем обращено вспять таким образом и в таком масштабе, которые поддерживают уверенность общественности в способности американцев к самоуправлению. Кризисные усилия, какими бы масштабными и необходимыми они ни были, не должны отвлекать внимание от плана по переходу к посткоронавирусному порядку.

Лидеры государств борются с кризисом в основном на национальном уровне, но эффект распада общества от вируса не признает границ. В то время как посягательство на здоровье человека будет — хотелось бы надеяться — временным, политические и экономические потрясения, которые были вызваны эпидемией, могут продолжаться на протяжении нескольких поколений. Ни одна страна, даже США, не может в рамках чисто национальных усилий победить вирус. Решение насущных проблем должно в конечном итоге сопровождаться глобальным совместным видением и программой. Если мы не сможем сделать и то, и другое вместе, мы столкнемся с ужасными последствиями.

Извлекая уроки из разработки Плана Маршалла и Манхэттенского проекта, США обязаны предпринять серьезные усилия в трех областях. Во-первых, укрепить мировую устойчивость к инфекционным заболеваниям. Триумфы медицинской науки, такие как вакцина против полиомиелита оспы, или научно-техническое чудо медицинской диагностики с помощью искусственного интеллекта, привели нас к опасной самоуспокоенности. Нам необходимо разработать новые методы и технологии для инфекционного контроля и вакцины для населения. Города, государства и регионы должны постоянно готовиться к тому, чтобы защищать свое население от пандемий путем накопления запасов, совместного планирования научных исследований.

Во-вторых, «вылечить» мировую экономику. Мировые лидеры извлекли важные уроки из финансового кризиса 2008 года. Нынешний экономический кризис является более сложным: спад, вызванный коронавирусом, с его скоростью и глобальным масштабом, не имеет аналогов в истории. А необходимые меры общественного здравоохранения, такие как социальное дистанцирование и закрытие школ и предприятий, усугубляют экономические проблемы. Программы также должны быть направлены на смягчение последствий надвигающегося хаоса для наиболее уязвимых групп населения мира. Предпринимаемые меры должны быть направлены на смягчение последствий надвигающегося хаоса для наиболее уязвимых групп населения мира.

В-третьих, защищать принципы либерального мирового порядка. Легенда о современном правительстве — город-крепость, защищенный могущественными правителями, иногда деспотичными, иногда доброжелательными, но всегда достаточно сильным, чтобы защитить людей от внешнего врага. Мыслители просвещения пересмотрели эту концепцию, утверждая, что цель легитимного государства заключается в обеспечении основных потребностей народа: безопасности, порядка, экономического благосостояния и справедливости. Люди не могут обеспечить эти вещи самостоятельно. Пандемия привела к анахронизму, возрождению города, окруженного стеной, в эпоху, когда процветание зависит от глобальной торговли и передвижения людей.

Мировые демократии должны защищать и поддерживать свои ценности просвещения. Мировое отступление от баланса власти с легитимностью приведет к распаду общественного договора как внутри страны, так и на международном уровне. Однако этот тысячелетний вопрос законности и власти не может быть решен одновременно с предпринимаемыми усилиями по борьбе с коронавирусом. Самообладание необходимо всем сторонам — как во внутренней политике, так и в международной дипломатии. Необходимо установить приоритеты.

Мы перешли от Битвы на Арденнах к миру, где растет уровень благосостояния и человеческого достоинства. Мы живем в эпохальный период. Историческая задача для руководителей стран — урегулировать кризис и одновременно построить будущее. Отказ может поджечь мир. Неудача может привести к мировой катастрофе.

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