Венедиктова подтвердила, что из тюрем частично выпускают осужденных бойцов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина выпускает находящихся под стражей бойцов точечно — тех, кто будет защищать государство и не использовать оружие против своего населения.
В воскресенье в эфире телеканала «Украина 24», комментируя информацию о том, что много бойцов, которые были осуждены за разные преступления, сейчас отпущены из-под стражи и пополнили ряды теробороны, Венедиктова сказала: «Информация правильная частично. Потому что мы точечно выпускаем тех, кто способен охранять и защищать государство — не тех людей, которые возьмут оружие и пойдут потом против населения.
Она добавила: «Мы понимаем, что и по справедливости, и по юридическим последствиям у нас все будет правильно и законно, поэтому точечно».
При этом нона не называла фамилий, отметив, что некоторые из них фигурируют в СМИ. «Не хочу называть и подразделения, потому что у них разная репутация», — сказала Венедиктова.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016