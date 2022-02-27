Венедиктова подтвердила, что из тюрем частично выпускают осужденных бойцов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина выпускает находящихся под стражей бойцов точечно — тех, кто будет защищать государство и не использовать оружие против своего населения.

В воскресенье в эфире телеканала «Украина 24», комментируя информацию о том, что много бойцов, которые были осуждены за разные преступления, сейчас отпущены из-под стражи и пополнили ряды теробороны, Венедиктова сказала: «Информация правильная частично. Потому что мы точечно выпускаем тех, кто способен охранять и защищать государство — не тех людей, которые возьмут оружие и пойдут потом против населения.

Она добавила: «Мы понимаем, что и по справедливости, и по юридическим последствиям у нас все будет правильно и законно, поэтому точечно».

При этом нона не называла фамилий, отметив, что некоторые из них фигурируют в СМИ. «Не хочу называть и подразделения, потому что у них разная репутация», — сказала Венедиктова.