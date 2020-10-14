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У Венедиктовой 4 месяца блокируют экстрадицию Бахматюка

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У Венедиктовой 4 месяца блокируют экстрадицию Бахматюка

В Офисе генерального прокурора с июня не направляют в Австрию запрос на экстрадицию экс-собственника VAB Банка Олега Бахматюка, подозреваемого в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, и требуют доказать законность его розыска.

Об этом сообщил собеседник УП в правоохранительных органах.

Как отмечается, детективы Национального антикоррупционного бюро составили ходатайство об экстрадиции 15 июня 2020 года. По состоянию на 13 октября Офис генпрокурора не направил документы в Австрию. При этом подчиненные генпрокурора Ирины Венедиктовой требуют предоставить дополнительную информацию о деле.

Формальным основанием является обращение адвоката Бахматюка, который считает незаконным международный розыск бизнесмена и утверждает, что правоохранителям известно его местонахождение.

По мнению сотрудников Офиса генпрокурора, если эти претензии подтвердятся, они ставят под сомнение законность решение суда о заочном аресте Бахматюка. Именно это решение позволяет направить запрос на экстрадицию.

Поэтому ОГП требует от Антикоррупционной прокуратуры доказать законность розыска и предоставить для этого ряд данных. В частности: дату, когда НАБУ стало известно, что Бахматюк находится за границей; получало ли НАБУ информацию от адвоката о месте жительства бизнесмена; вызывали подозреваемого после того, как узнали, где он живет; посылали ли такие вызовы правоохранителям Австрии и т.д.

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В то же время, собеседник издания обращает внимание, что доводам о якобы необоснованности розыска предоставила свою оценку Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Она пришла к выводу, что детективы предоставили надлежащие и допустимые доказательства розыска, и позволила заочный арест Бахматюка.

При этом, согласно Уголовному процессуальному кодексу, суд может дать разрешение на заочный арест только в том случае, если прокурор докажет, что подозреваемый находится в международном розыске.

Олег Бахматюк, Ирина Венедиктова
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