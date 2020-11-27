Офис генпрокурора отказался подписывать запрос в Австрию об экстрадиции беглого олигарха Бахматюка

Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой отказался подписывать запрос в Австрию об экстрадиции аграрного олигарха Олега Бахматюка.

Об этом пишет англоязычный портал Kyiv Post.

Эту информацию также подтверждает бывший журналист Сергей Лещенко.

«Мои источники подтверждают данную информацию: на предложенный НАБУ запрос, который поддержал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, пришел отрицательный ответ от Департамена междунаро-правового сотрудничеста Офиса генпрокурора. “Для обращения в Австрию за выдачей Бахматюка отсутствют основания”, - сказано в письме», - написал Лещенко в Телеграм.

«Сам Бахматюк скрывается от правосудия в Вене, а НАБУ уже давно добивается его экстрадиции. Этот отказ Венедиктовой стал еще одной точкой в конфликте с НАБУ. Ранее Венедиктова отказалась отстранить прокурора Пономаренко, который закрыл дело по схеме Роттердам плюс, хотя продолжать расследовать это преступление обязал суд», - отмечает он.

Напомним, что Бахматюка обвиняют в расхищении кредитов рефинансирования НБУ через подтконтрольные ему банки.