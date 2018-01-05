Ethereum впервые перевалил за $1000

Криптовалюта Ethereum впервые превысила отметку стоимости в $1000.

Согласно данным CoinDesk, сегодня утром стоимость Ethereum составляла $1,075, тогда как сейчас — $1,026.

Отметим, что предыдущий максимум в $900 Ethereum покорил 2 января, но еще месяц назад за эту криптовалюту давали вдвое меньше — около $400.

К настоящему моменту мировая капитализация всех криптовалют составляет $759 млрд. Ethereum по этому показателю занимает третье место — $100 млрд, уступая Bitcoin — $257 млрд и Ripple — $120 млрд.