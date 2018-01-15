В ДНР заявили о возможном введении «внешнего управления» в отношении Vodafone

В оккупированных районах Донецкой области могут ввести так называемое «внешнее управление» в отношении оператора мобильной связи Vodafone Украина, заявил главарь самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александр Захарченко, передают российские СМИ.
Отметим, на оккупированном Донбассе уже несколько дней не работает мобильная связь от Vodafone.
«Хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим — соответствующие действия уже производятся. При необходимости мы можем ввести внешнее управление», — сказал Захарченко.
Напомним, 11 января на оккупированном Донбассе произошел крупный сбой в работе мобильной связи.
По некоторым данным сбой работы Vodafone был вызван повреждением магистрального оптоволоконного кабеля в районе населенного пункта Еленовка Донецкой области, который находится под контролем так называемой ДНР, в результате жители отдельных районов Донбасса остались без мобильной связи с остальной Украиной.
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