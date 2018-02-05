МИУ: На обновление всей инфраструктуры Украины нужно 50 млрд евро

Для обновления всей инфраструктуры Украины до 2030 года необходимо 50 млрд евро. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань во время открытой лекции «Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Измена или победа?».
Вместе с тем, по расчетам МИУ, каждый доллар, вложенный в инфраструктуру, дает около трех долларов прироста общего валового национального продукта.
Кроме того, Довгань сообщил, что Национальная транспортная стратегия до 2030 года уже подготовлена МИУ, однако сейчас она проходит региональные обсуждения с местными властями.
«В этом году мы планируем охватить те регионы, неохваченные ранее. Как это будем делать? Есть распоряжение Кабмина, цель которого — обновить всю инфраструктуру Украины. Мы собираем региональные инфраструктурные проекты. В Киеве это, например, Подольско-Воскресенский мост, строительство большой кольцевой дороги, реконструкция второй полосы аэропорта „Борисполь“ и реконструкция ряда законсервированных терминалов, которые были законсервированы. Такие 3-5 важных инфраструктурных проектов мы определяем для каждого региона и после начинаем план имплементации и ищем средства», — рассказал Довгань.
Он отметил, что МИУ также готовит список из 50 предприятий министерства, которые требуют инвестиций.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.763,91 -0.0865
|2.796,68 -0.092
|100 евро
|3.434,82 -0.091
|3.492,68 -0.117
|10 рублей
|4,55 -0.0024
|5,03 -0.0022
|Курс, UAH
|Золото
|375.082,001.255,00
|Серебро
|4.778,46-12,30
|Платина
|277.756,00-1.775,00
|Палладий
|289.747,00-3.161,00
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