Экс-редактор Форбс считает, что Гриценко должен «сесть» за антигосударственные высказывания

Экс-редактор «Форбс Украина», журналист Максим Кухар на личной странице в Facebook, заявил, что Анатолия Гриценко нужно посадить в тюрьму за отрицание государственности Украины.

Столько жесткую реакцию медиа-эксперта вызвало выступление министра обороны Украины 2005-2007 годов в программе Василия Голованова — «Большой вечер» на канале NEWSONE. Гриценко в прямом эфире заявил, что «по базовым функциям государство Украина уже развалено».

Журналист Максим Кухар, принимавший участие в боевых действиях на Донбассе в составе 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, был крайне возмущен антигосударственными высказываниями политика:

«Гриценко — в тюрягу, за отрицание государственности Украины. Как и других тварей из ДНР и РФ. Пару лет назад... Сурков придумали и пустили гонять по СМИ тезис о том, что Украина уже не государство, что в Украине государства нет, что оно разложилось и с ним как с частью международного права можно уже не считаться. А теперь некое чмо по фамилии Гриценко, назвавшись кандидатом в президенты, ездит по стране и провозглашает речи, о том, что Украины как государства нет. То есть по его логике получается, что те, кто сегодня сидят в окопах и гибнут за Украину — они черт знает за что воюют и гибнут. Те, кто с началом войны служили и защищали страну — они черт знает, что защищали. Полно всякой дряни кругом происходит, но крутить тезис врага о том, что мы не государство, и вообще уже ничто — за такое это чмо должно не учавствовать, а смотреть по телевизору президентские выборы из тюряги», — считает Максим Кухар.

Ранее, волонтер и военный обозреватель, заместитель председателя Совета резервистов Вооруженных Сил Украины, Мирослав Гай уже обвинял Анатолия Гриценко в подыгрывании российской пропаганде. Тогда Гриценко разместил информацию с российского пропагандистского сайта о якобы признании Министром обороны США Джеймсом Меттисом Крыма российским и требовал от правительства Украины выставить Америке ноту протеста.