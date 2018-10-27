«Оскар-2019»: главные фильмы года, которые претендуют на победу

«Черный клановец» против «Черной Пантеры»? Будет ли Райан Гослинг первым среди всех? Полный список фильмов, которые могут получить номинации на «Оскар» следующего года.

«Человек на Луне»

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая мужская роль (Райан Гослинг)

Лучшая актриса второго плана (Клэр Фой)

Лучший адаптированный сценарий

Лучший оператор

Лучший продакшен-дизайн

Лучший монтаж

Новому фильму Дэмиена Шазелла пророчат больше всего оскаровских номинаций, ведь прошлый его фильм «Ла-Ла Ленд» уже унес шесть «Оскаров», включая приз за режиссуру. Эпос о Ниле Армстронге, покоряющем опасный космос, несмотря на личную трагедию, в первую очередь должен дать номинацию Райану Гослингу — уже дважды номинированному. Сейчас самое время для долгожданной награды — за что же, в конце концов, как не за роль всенародного американского героя ее получать?

«Лучший фильм» и «Лучший режиссер» тоже ожидаемо: победа в первой номинации куда вероятнее победы во второй. Клэр Фой, одно из главных актерских открытий последней пары лет (звезда сериала «Корона» и триллера Содерберга «Не в себе») должна быть номинирована на женскую роль второго плана за образ понимающей, терпеливой и ожидающей на Земле жены — ради «Оскаров» таких героических женщин и играют. Учитывая, что источником фильма была биография-бестселлер, можно ждать и номинацию за лучший адаптированный сценарий. И, разумеется, как любому высокобюджетному фильму, «Человеку на Луне» стоит надеяться на технические номинации: номинацию за операторскую работу и продакшен-дизайн — в обеих номинациях, кстати, два года назад шазелловский «Ла-Ла Ленд» в итоге получил призы.

«Звезда родилась»

Лучшая мужская роль (Брэдли Купер)

Лучшая женская роль (Леди Гага)

Лучший режиссер

Лучший актер второго плана (Сэм Эллиотт)

Лучший адаптированный сценарий

Лучшая песня/саундтрек

Очередная вариация известного сюжета о нарциссическом продюсере и открытой им не верящей в себя звезде выстрелила в Штатах, хотя сценарий путешествовал по кругам ада в Голливуде несколько лет без режиссера и исполнительницы главной роли. Бейонсе за это время сменилась на Леди Гагу (она здесь без макияжа и привычных танцевальных номеров), Клинт Иствуд — на Брэдли Купера: он дебютировал в режиссуре и имеет все шансы претендовать на режиссерскую номинацию. И он, и Леди Гага — действительно непривычная в образе певицы на сцене перед совсем не свойственной ей публикой — скорее всего, поборются за главную женскую и мужскую роли. Базовый сюжет к этому располагает: открывший молодую звезды продюсер будет конкурировать с ней не только за внимание публики, но и за самолюбие.

За мужскую роль второго плана в «Звезда родилась» и по совокупности всех заслуг, скорее всего, будет номинирован Сэм Эллиотт — вечный американский ковбой. А вот саундтреку к фильму впору прочить не только номинацию, но и победу: кому как не акустической Леди Гаге порвать наконец конкурентов, особенно после того, что она вытворяла на церемонии «Оскара» с песней «The Sound of Music».

«Черный клановец»

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучший актер (Джон Дэвид Вашингтон)

Лучший актер второго плана (Адам Драйвер)

Лучший адаптированный сценарий

Лучшие костюмы

Долгожданное признание Спайка Ли — вспомним его режиссерскую победу в Каннах — совпало по хронологии со сменой Обамы на Трампа и движением OscarsSoWhite, отчего и утверждение «Черное кино имеет значение» становится частью голливудской официальной политики. При этом Ли — человек, проложивший своей 30-летней карьерой путь и «Лунному свету», и фильму «Прочь», и «Черной Пантере», — меньше всего поддается конъюнктуре и снимает про то, что волновало его еще пару десятилетий назад. «Черный клановец» — невероятная история по мотивам реальных событий об афроамериканце и еврее на пути разоблачения местной ячейки ку-клукс-клана — самый вероятный не просто номинант, но и победитель в категории «Лучший адаптированный сценарий». Книга мемуаров первого черного полицейского из Кентукки 1970-х — идеальный источник для вечно актуального фильма о неистребимом американском расизме, тем более документальный финал фильма показывает, что одними 1970-ми проблема не исчерпывается.

Номинация на «Лучший фильм» тоже кажется логичной, особенно после триумфа в Каннах и нескончаемой усталости от Трампа, к которому Голливуд традиционно относится с брезгливостью. Если и вручать Спайку Ли приз за режиссуру, то это тоже идеальный момент. Адама Драйвера, сыгравшего в последние пару лет у лучших американских режиссеров — от Скорсезе до Джармуша, — пора отметить в номинации за лучшую мужскую роль второго плана, а исполнителя главной роли Джона Дэвида Вашингтона (кстати, сына Дензела), скорее всего, номинируют на лучшую мужскую роль, чтобы «Оскар» больше никому не показался таким белым. И хотя джинсы-клеши и обтягивающие рубашки пестрой расцветки не идут ни в какое сравнение с барочными костюмами королев из фильмов-конкурентов — но костюмы и визуальное исполнение «Черного клановца» вполне себе тянут на номинацию.

«Рома»

Лучший фильм

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший режиссер

Лучшая актриса (Ялица Апарисио)

Лучший сценарий

Лучший оператор

Масштабный авторский проект Альфонсо Куарона — черно-белое полотно о жизни в Мексике 1970-х, снятое на испанском языке. Поэтому новый фильм оскаровского любимца может стать редким примером, когда фильм будет лидером и в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и в основных номинациях.

Куарон в случае «Ромы» отвечает практически за весь фильм: помимо режиссуры он написал сценарий, снял фильм и участвовал в монтаже — это, кажется, не только его самый личный фильм, но и самый глобальный с точки зрения авторского контроля. С одной стороны, это воспоминания о собственном детстве, с другой — подробная панорама образа жизни развивающейся страны в турбулентные времена. Вероятная номинантка на главную женскую роль Ялица Апарисио (первая коренная американка, которая может быть номинирована в истории «Оскара», но не только поэтому сильная претендентка на награду) играет помощницу по дому Клео — женщину средних лет, которая заботится о детях богатой семьи и проживает их взросление и кризис родителей через ежедневные ритуалы и иерархические отношения с окружающими. Неторопливая история охватывает судьбу и время, небольшой район Мехико и всю страну, детство Куарона и историю Мексики за последние полвека — все еще неизведанную в культурном плане страну, окруженную обидными политическими стереотипами. Один из самых мощных номинантов этого года и единоличный фаворит критиков, «Рома» может легко остаться без наград, но точно не останется без номинаций.

«Тихое место»

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучший сценарий

Лучший оператор

Лучшая актриса (Эмили Блант)

Лучший монтаж

Прошлогодний «Оскар» за сценарий «Прочь» доказал, что за жанровое кино можно получить приз внезапно, а ужасы наконец справедливо признаны истеблишментом как образующий индустрию жанр. Что давно пора: последнее десятилетие ужасы и вестерны переосмысляются в Штатах, и именно там происходит самое интересное. Собственно, Джон Красински — тоже часть перемен. В прошлом отличный комедийный актер (добро пожаловать в американский «Офис»), он снял ужастик о неведомой силе, реагирующей на шум, со своей женой в главной роли: в тихом месте нужно не издавать никаких звуков, рожать молча и терпеть, когда гвоздь вонзается в пятку.

Эмили Блант легко может рассчитывать на актерскую номинацию за лучшую женскую роль — весь фильм держится на крупных планах ее беременной главной героини и мучениях будущей матери. У оператора и монтажера есть все шансы на номинацию за совершенно клаустрофобное пространство, созданное в стенах одного дома, а неведомых монстров, реагирующих на шум, скорее всего номинируют за лучший звук. Вообще, «Тихое место» стал одним из самых обсуждаемых фильмов первой половины 2018 года, так что он легко может быть тем самым инди-номинантом и андердогом, который иногда выигрывает, — вспомните внезапные победы «Лунного света» и «Прочь», которым не прочили ничего.

«Черная Пантера»

Лучший фильм

Лучшие спецэффекты

Лучший режиссер

Лучший актер (Чедвик Боузман)

Лучший актер второго плана (Майкл Б.Джордан)

Лучший оператор

Лучшие костюмы

Лучший монтаж

Пару месяцев назад были слухи, что у «Оскара» должна появиться новая номинация за лучший высокобюджетный фильм, где блокбастеры главных студий соревновались бы друг с другом за признание Киноакадемии, а не только цифры в бокс-офисе. Но про эту инициативу быстро забыли, поэтому «Черная Пантера» будет в центре внимания Киноакадемии в основных номинациях.

В первую очередь, это блокбастер с афроамериканскими корнями — режиссер Райан Куглер, исполнители главной роли и роли второго плана имеют шансы быть награжденными, в том числе чтобы разбавить количество белых победителей: «Оскар» последние несколько лет набирает обороты и как политическое высказывание. Вряд ли «Черная Пантера» победит как лучший фильм, но все-таки получит номинацию. И как очень дорогое кино, оно претендует на охапку технических наград — монтаж, спецэффекты и операторская работа (хотя здесь будет с кем побороться — в номинации или новаторы, или ветераны). Лучшие грим и костюмы, наоборот, не только номинация, но и потенциальная победа: никогда на большом экране не было собрано столько образов, заимствованных из африканской предметной культуры, — украшения, костюмы, прически — со всем этим художники мира Ваканды по-настоящему оторвались.

«Фаворитка»

Лучший фильм

Лучшие костюмы

Лучший режиссер (Йоргос Лантимос)

Лучшая женская роль (Оливия Колман)

Лучшая женская роль второго плана (Рейчел Вайс и Эмма Стоун)

Лучший сценарий

Лучший оператор

Греческий режиссер, снимающий про Англию XVIII века, и в том числе на американские деньги, таким образом, может впервые оказаться в нескольких оскаровских номинациях с претензией на награды. «Фаворитка» — сатирическое кино о придворных интригах в Британской империи, где находящаяся у власти королева Анна становится окружена сразу двумя фаворитками: холодной взрослой и скромной юной — с первого появления в кадре одновременно Рейчел Вайс и Эммы Стоун становится понятно, что это большое кино про женское коварство. Первая и самая вероятная номинация — это костюмы и грим: ювелирная работа с западной барочной модой чаще всего вознаграждается.

Есть большие сомнения, что Лантимосу дадут награду за лучший фильм и лучшего режиссера, но точно номинируют. Еще у «Фаворитки» есть большие шансы на номинацию за лучший сценарий — это хорошо написанный, остроумный и ядовитый фильм с выстреливающими диалогами. Главная же угроза от фильма Лантимоса конкурентам — это его актерский ансамбль. Исполнительницу главной роли Оливию Колман номинируют обязательно, а вот про выигрыш можно поспорить. У Рейчел Вайс и Эммы Стоун уже есть по «Оскару» («Преданный садовник» и «Ла-Ла-Ленд» соответственно), но их роли в «Фаворитке» — вполне себе золотоносный материал. Отдельно стоит сказать про операторский подход: когда снимаешь про средневековую Англию, есть большой соблазн уйти в «Барри Линдона», но оператор отлично справляется с вызовом и создает «Фаворитке» принципиально другой визуальный ряд и идеальный ритм, держащий интригу.

«Если Бийл-стрит могла бы заговорить»

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая актриса (Кики Лейн)

Лучший актер (Стивен Джеймс)

Лучший адаптированный сценарий

Лучший оператор

Третий фильм режиссера «Лунного света» Барри Дженкинса получил замечательную критику в первой половине ушедшего года и должен быть обязательно номинирован на лучший фильм и, что логично, на награду лучшему режиссеру. Совершенно особенный год для афроамериканского кино: «If Beale Street Could Talk» будет соревноваться с «Черным клановцем» и «Черной Пантерой». Адаптированный для экрана с книги Джеймса Боулдуина середины 1970-х, сценарий Дженкинса — тоже претендент на «Оскар», как и исполнители главных ролей: очаровательная дебютантка Кики Лейн и ее партнер Стивен Джеймс.

Это поэтичная мелодрама о разлученной паре из Нью-Йорка будет показана в России в следующем году. Влюбленные друг в друга парень и девушка разделены тюремной решеткой: его отправляют в камеру за несовершенное изнасилование, ей нужно не только сражаться за правосудие, но еще и не терять надежды в несправедливом процессе. Зачатый ребенок, скорее всего, вырастет без отца — и две семьи из разных миров помогают молодым людям принять судьбу и бороться за себя. Отдельно надо сказать и про операторскую работу — такие нью-йорские 1970-е вы еще не видели: ничего похожего на Новый Голливуд или виды Гарлема в блэксплуатейшен-фильмах.

«Первая реформаторская церковь»

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая мужская роль (Итан Хоук)

Лучшая женская роль (Аманда Сейфрид)

Лучший сценарий

Внезапный удар под дых от одного из ветеранов, «Первая реформаторская церковь» режиссера и сценариста Пола Шрейдера (которому мы обязаны в том числе «Таксистом» и «Бешеным быком») — один из самых сильных фильмов года, который должен привести Шрейдера к первой режиссерской и оскаровской номинации: трудно в это поверить, но их в его карьере еще не было. Итана Хоука просто обязаны номинировать за сыгранную роль разочаровавшегося в себе и религиозной системе пьющего провинциального священника — фильм связали не только с брессоновской классикой, но и с современной повесткой дня. К герою Хоука обращается отчаявшаяся жена готовящего теракт молодого мужчины — вторая номинация за главную женскую роль обязана уйти Аманде Сейфрид, которая давно переросла амплуа старлетки.

«Первая реформаторская церковь» — крепкая драма о катарсисе и кризисе веры, о природе греха и невозможности спасти каждого, гиперответственности и чувстве вины человека, у которого должны быть ответы на главные вопросы, — но их нет. Это точно номинация на лучший фильм — и год, когда он, при всех наградах достойных конкурентов, может выиграть.

«Дикая жизнь»

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая мужская роль (Джейк Джилленхол)

Лучшая женская роль (Кэри Маллиган)

Лучший адаптированный сценарий

Лучший оператор

Скромный независимый фильм дебютанта Пола Дано — чуткого и замечательного актера — явно не главный фаворит «Оскара», учитывая количество маститых участников в гонке, но в истории премии бывает все, в том числе неожиданные номинации инди-фильмам. Как бы то ни было, про «Дикую жизнь» говорят с «Сандэнса», он отлично проявил себя в прокате и вполне может повторить успех прошлогоднего дебюта Греты Гервиг «Леди Берд»: по тональности это тоже интимное, прочувствованное, глубокое кино, не стремящееся к зрелищности. Дано и его партнерша Зои Казан (да-да, внучка того самого Казана) адаптировали роман Ричарда Форда о несчастливой супружеской паре в Монтане начала 1960-х — и у них есть все шансы на сценарную номинацию.

«Дикая жизнь» — идеальный материал для Кэри Маллиган не только быть номинированной на «Оскар», но и выиграть его: это действительно роль ее жизни, которой удается дождаться далеко не каждой актрисе. Вечно грустные глаза Джилленхола тоже, вероятно, потянут на номинацию — однажды он уже был номинирован за «Горбатую гору». Дебютанты совсем нечасто получают режиссерскую номинацию, тем более уже по дебюту очевидно, что Дано снимет еще не один хороший фильм — но и на приз за режиссуру и за лучший фильм «Дикая жизнь» как абсолютный фаворит критиков в этом году может претендовать. И последняя вероятная номинация — оператору Диего Гарсии, не новичку, но еще и не маститому профессионалу, снявшему, помимо прочего, восхитительное «Кладбище великолепия» Вирасетакуна, «День победы» Сергея Лозницы и новый фильм Карлоса Рейгадаса «Наше время».

А также другие вероятные оскаровские фавориты

«Наркокурьер»

Многие прочат, что новый фильм Клинта Иствуда по мотивам реальной истории, где он сам сыграл 87-летнего перевозчика наркотиков, может превзойти «Гран Торино» и ворваться в оскаровскую гонку.

«Суспирия»

Если фильм Луки Гуаданьино не возьмут в основные номинанты, то уж совсем будет грешно не отметить грим Тильды Суинтон, которая перевоплотилась в 80-летнего деда, а также саундтрек Тома Йорка и сложный продакшен-дизайн картины.

«Красивый мальчик»

Фестивального любимца-тинейджера Тимоти Шаламе обязательно номинируют на лучшую роль второго плана в драме «Красивый мальчик», а комику Стиву Кэррелу из этого же фильма, скорее всего, достанется главная актерская номинация — отличная возможность побороться за «Оскар» с учетом того, что комедийные главные роли выигрывают куда реже.

«Сможете ли вы меня простить?»

Другой похожий кейс — Мелисса Маккарти в главной роли в байопике американской писательницы-авантюристки Ли Исраэл.

«Вице-президент»

Скорее всего, за актерские номинации поборется и коррупционная драма «Вице-президент» от режиссера «Игры на понижение» Адама МакКея: Кристиан Бейл (в гриме Дика Чейни), Сэм Рокуэлл (в роли Джорджа Буша-мл.) и Эми Адамс — у Адамс пять номинаций и нет ни одного «Оскара», самое время наконец его вручить.

«Голос люкс»

Натали Портман, несмотря на уже выигранный «Оскар», возможно номинируют за главную роль в «Голосе люкс» — одном из самых запоминающихся фильмов ушедшего Венецианского кинофестиваля, драме о взлете и падении поп-звезды с песнями Сии.

«Восьмой класс»/«Простите за беспокойство»

Два американских инди-хита могут быть номинированы на «Лучший оригинальный сценарий» — это «Восьмой класс», драма взросления об ученице средней школы под влиянием социальных сетей, и «Простите за беспокойство», комедия о карьеризме, афроамериканском сотруднике колл-центра и американском расизме почти в духе «Черного клановца».

«Две королевы»

Скорее всего, актерские номинации получат «Две королевы» — Мария Шотландская и Елизавета Великая в интерпретации Сирши Ронан и Марго Робби. Сирша на виду уже 12 лет и получала три номинации, Робби была впервые номинирована в прошлом году за роль Тони Хардинг — у обеих «Оскаров» нет. И как любой исторический фильм, «Две королевы», скорее всего, сразятся за костюмную награду — где-то неподалеку от «Фаворитки» Лантимоса.

«Время возмездия»

Возможно, Николь Кидман получит в этом году аж две актерские номинации — за лучшую женскую роль второго плана в «Исчезнувшем мальчике» (там она играет гомофобную мать, решившуюся на «исправительную» терапию для своего сына) и лучшую женскую роль во «Времени возмездия» (или «Разрушительнице»), триллере об отмщении: для роли в этом кино Кидман преображается до неузнаваемости — что-то между Турман в «Убить Билла» и Терон в «Монстре».

«Главный кандидат»

Хью Джекман в парике демократа Гэри Харта — один из возможных кандидатов на награды «Оскара». Это история про провального кандидата президентских выборов 1987 года, которому пришлось сняться с гонки из-за секс-скандала. Байопик снял режиссер «Джуно», «Мне бы в небо» и «Талли» Джейсон Райтман по сценарию одного из авторов «Карточного домика».

«Братья Систерс»

Совершенно точно академия не проигнорирует номинациями первый англоязычный проект Жака Одиара — вестерн «Братья Систерс»: во-первых, жанр вестерна в Штатах находится на подъеме, во-вторых, Хоакин Феникс и Джон К.Райлли в роли головорезов — претенденты на звание лучших актеров. У Феникса три номинации на «Оскар», у Райлли одна — и до сих пор ни одной награды: возможно, фильм Одиара о людях вне закона в Америке — шанс это исправить.

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