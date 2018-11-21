Минобороны Великобритании и Украины заявили о российской угрозе

Оборонные ведомства Украины и Великобритании в среду приняли совместное заявление, в котором подтвердили намерение тесно сотрудничать и заявили, что Россия является прямой угрозой евроатлантической безопасности.
«Министерства обороны Украины и Великобритании выражают взаимное желание продолжать двустороннее сотрудничество и усиливать отношения в оборонной сфере, нацеленное на развитие сотрудничества в поддержании мира, стабильности и безопасности всей Европы и Евроатлантического региона, учитывая меняющуюся природу современных вызовов и угроз», — говорится в тексте заявления, принятом по итогам встречи в Лондоне глав двух ведомств Гэвина Уильямсона и Степана Полторака.
«Стороны подчеркивают, что агрессия по отношению к Украине со стороны России является прямой угрозой евроатлантической безопасности и вызовом существующей системе международных отношений», — указывается в документе.
Среди примеров агрессии по отношению к Украине со стороны России приводятся нарушение перемирия российскими вооруженными формированиями и другими незаконными группами, усиление российского присутствия на украинских границах, в Донецкой и Луганской областях, незаконный захват Крыма и дестабилизирующие действия в Азовском море. Стороны также призвали Россию к полному выполнению Минских договоренностей.
На встрече с Полтораком Уильямсон объявил, что Великобритания направит в Черное море гидрографическое судно Echo c тем, чтобы «продемонстрировать поддержку со стороны Великобритании свободы навигации в регионе».
Также по итогам встречи было объявлено, что в январе и феврале следующего года специалисты от Королевских ВМС, морской пехоты и армии будут направлены на Украину в рамках расширения программы обучения украинских военных, о которой британский министр объявил во время визита на Украину в сентябре.
Британия выразила поддержку реформам в Украине и ее «евроатлантическим чаяниям», пообещала увеличить военно-дипломатическое присутствие в Украине и продолжать помогать повышать уровень боеспособности украинских военных. Также стороны договорились усилить военно-техническое сотрудничество.
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