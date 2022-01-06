Великобритания готовит санкции против РФ на случай вторжения в Украину

Великобритания и ее союзники готовят санкции, которые будут введены в отношении российского финансового сектора в случае вторжения России в Украину. Об этом заявила в четверг глава МИД королевства Лиз Трасс, выступая в Палате общин британского парламента.

«Мы ясно дали понять, что любое дальнейшее военное вторжение на территорию Украины повлечет за собой масштабные последствия, включая скоординированное применение санкций, которые серьезно отразятся на российских интересах и экономике страны, — сказала она. — Соединенное Королевство вместе со своими союзниками работает над этими санкциями, в том числе высокоэффективными мерами, направленными против российского финансового сектора и физических лиц. Мы также оказываем Украине необходимую поддержку в сферах экономики и безопасности».

В свете ситуации на российско-украинской границе Трасс призвала Москву соблюдать международные обязательства и условия минских соглашений. Она в очередной раз повторила, что вторжение в Украину стало бы «серьезнейшей стратегической ошибкой» Москвы и назвала Россию агрессором, который пытается оправдать свои агрессивные действия, обвиняя НАТО в провокациях.

В преддверии предстоящих переговоров РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности Трасс заявила, что члены альянса должны «сохранять единство и противостоять угрожающему поведению России».

«Предстоящая неделя будет иметь ключевое значение для мира и безопасности в Европе, — подчеркнула она. — ...Единственный способ продвинуться вперед требует, чтобы Россия пошла на снижение напряженности и выбрала путь дипломатии. Вместе с нашими союзниками мы продолжим стойко поддерживать Украину».

Трасс также высказалась против уступок Москве, подчеркнув, что «поощрений за агрессию быть не должно». Она также заявила о необходимости снижать зависимость от российского газа и привлекать внимание к «стратегическим рискам», связанным с запуском газопровода «Северный поток — 2».