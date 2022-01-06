Великобритания готовит санкции против РФ на случай вторжения в Украину

Великобритания и ее союзники готовят санкции, которые будут введены в отношении российского финансового сектора в случае вторжения России в Украину. Об этом заявила в четверг глава МИД королевства Лиз Трасс, выступая в Палате общин британского парламента.
«Мы ясно дали понять, что любое дальнейшее военное вторжение на территорию Украины повлечет за собой масштабные последствия, включая скоординированное применение санкций, которые серьезно отразятся на российских интересах и экономике страны, — сказала она. — Соединенное Королевство вместе со своими союзниками работает над этими санкциями, в том числе высокоэффективными мерами, направленными против российского финансового сектора и физических лиц. Мы также оказываем Украине необходимую поддержку в сферах экономики и безопасности».
В свете ситуации на российско-украинской границе Трасс призвала Москву соблюдать международные обязательства и условия минских соглашений. Она в очередной раз повторила, что вторжение в Украину стало бы «серьезнейшей стратегической ошибкой» Москвы и назвала Россию агрессором, который пытается оправдать свои агрессивные действия, обвиняя НАТО в провокациях.
В преддверии предстоящих переговоров РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности Трасс заявила, что члены альянса должны «сохранять единство и противостоять угрожающему поведению России».
«Предстоящая неделя будет иметь ключевое значение для мира и безопасности в Европе, — подчеркнула она. — ...Единственный способ продвинуться вперед требует, чтобы Россия пошла на снижение напряженности и выбрала путь дипломатии. Вместе с нашими союзниками мы продолжим стойко поддерживать Украину».
Трасс также высказалась против уступок Москве, подчеркнув, что «поощрений за агрессию быть не должно». Она также заявила о необходимости снижать зависимость от российского газа и привлекать внимание к «стратегическим рискам», связанным с запуском газопровода «Северный поток — 2».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016