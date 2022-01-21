МИД Британии предрек России новый Афганистан в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что любое вторжение на Украину приведет к «ужасной трясине и гибели людей», как это было во время советско-афганской войны и чеченских войн, ее цитирует Guardian.

Она призвала президента Владимира Путина «воздержаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит крупную стратегическую ошибку». Она сочла, что Кремль не усвоил уроков истории, заявив, что вторжение приведет лишь к «ужасной трясине и человеческим жертвам, как нам известно после советско-афганской войны и конфликта в Чечне».

По словам главы британского МИДа, Лондон вместе с союзниками будет продолжать поддерживать Украину, а также призывать Россию к деэскалации и участию в дискуссиях. «То, что происходит в Восточной Европе, имеет значение для всего мира», — заключила Трасс.

Накануне в британском МИДе заявили, что ситуация вокруг Украины является ключевой для внешней политики государства. Там назвали агрессию России в отношении Украины неприемлемой и неспровоцированной.