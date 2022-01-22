Британский МИД рекомендовал своим гражданам воздерживаться от поездок в Украину

МИД Великобритании рекомендовал гражданам Соединенного Королевства воздерживаться от поездок в Украину без крайней необходимости. Обновленные рекомендации были опубликованы в субботу на сайте британского ведомства.

«Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития рекомендует не совершать каких-либо поездок в Луганскую область, Донецкую область и в Крым. Министерство также рекомендует воздерживаться от поездок в другие регионы Украины без крайней необходимости. Британским гражданам рекомендуется уведомлять консульские службы о пребывании на территории Украины», — говорится в документе.

В ведомстве предупреждают о вероятности быстрого развития событий в Украине в связи с сохраняющейся неопределенностью по поводу намерений России. Британским гражданам советуют сохранять бдительность, внимательно следить за новостями и учитывать вероятность того, что им может потребоваться в срочном порядке изменить планы и покинуть страну.

«В случае возобновления военных действий где-либо в Украине возможности британского посольства в Киеве оказывать консульскую помощь будут сильно ограничены», — отмечают в ведомстве.