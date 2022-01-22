Британский МИД рекомендовал своим гражданам воздерживаться от поездок в Украину

МИД Великобритании рекомендовал гражданам Соединенного Королевства воздерживаться от поездок в Украину без крайней необходимости. Обновленные рекомендации были опубликованы в субботу на сайте британского ведомства.
«Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития рекомендует не совершать каких-либо поездок в Луганскую область, Донецкую область и в Крым. Министерство также рекомендует воздерживаться от поездок в другие регионы Украины без крайней необходимости. Британским гражданам рекомендуется уведомлять консульские службы о пребывании на территории Украины», — говорится в документе.
В ведомстве предупреждают о вероятности быстрого развития событий в Украине в связи с сохраняющейся неопределенностью по поводу намерений России. Британским гражданам советуют сохранять бдительность, внимательно следить за новостями и учитывать вероятность того, что им может потребоваться в срочном порядке изменить планы и покинуть страну.
«В случае возобновления военных действий где-либо в Украине возможности британского посольства в Киеве оказывать консульскую помощь будут сильно ограничены», — отмечают в ведомстве.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016