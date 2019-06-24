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Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
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Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

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Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета, назначив себя его главой.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ № 423/2019 президент подписал 21 июня.

«В состав совета входят: премьер-министр Украины, председатель Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли Украины, министр финансов Украины, министр юстиции Украины, а также за согласию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов», — говорится в измененном указом п.5 Положения о Национальном инвестиционном совете.

Совет утвержден указом в составе 29 человек, возглавляет его Зеленский, секретарь — глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 годах, кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Давид Арахармия. Также в Нацсовет включены замглавы администрации президента Алексей Гончарук и Вадим Пристайко, помощник главы государства Андрей Ермак и советник президента Олег Устенко.

В составе Нацсовета после смены его состава остаются премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Оксана Маркарова и министр юстиции Павел Петренко.

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Остальные 19 человек введены в состав совета по согласию — это президенты, генеральные директора и председатели правлений крупных международных компаний и банковских организаций. Среди них глава правления компании «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.» Ахмет Акча, гендиректор компании "Unilever NV«Алан Джоуп, глава правления компании «Metro AG» Олаф Кох, глава правления и гендиректор «Arcelor Mittal Limited» Лакшми Миттал, глава Нацбанка Яков Смолий, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти и другие.

Владимир Зеленский, Национальный инвестиционный совет
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