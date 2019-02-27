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Зеленский побеждает во втором туре абсолютно всех кандидатов, - социологи

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Зеленский побеждает во втором туре абсолютно всех кандидатов, - социологи

В случае выхода во второй тур выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский имеет шансы победить любого из потенциальных соперников. Согласно данным опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко с 16 по 23 февраля, в паре с Анатолием Гриценко Зеленский побеждает с результатом 33,1% на 26,9% голосов избирателей, в паре с Юлией Тимошенко — с результатом 34,2% на 22,1%, в паре с Петром Порошенко — с результатом 38,1% на 20,5%.

В случае выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко лидер «Батькивщины» по состоянию на сегодняшний день получает поддержку 26,1% опрошенных против 21,6% у действующего президента. В случае выхода во второй туре Гриценко и Тимошенко лидер «Гражданской позиции» побеждает с результатом 27,6% на 23,1%, а в паре с Порошенко — имеет на сегодня преимущество с результатом 27,7% на 20,1%.

14,6% опрошенных хотели бы видеть во втором туре выборов президента пару Зеленский—Гриценко, 13,2% — пару Зеленский-Тимошенко, 11,8% — пару Зеленский-Порошенко, 10,5% — пару Гриценко-Порошенко, 10,1% — пару Порошенко-Тимошенко, 8,8% — пару Гриценко-Тимошенко.

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50,9% считают, что должен быть единый кандидат от демократический оппозиции на выборах президента, 18,1% — так не считают, 31% — затруднились ответить.

23% украинцев считают, что «единым кандидатом на президентских выборах от демократической оппозиции к нынешней власти» должен быть Анатолий Гриценко, 14,5% — за Андрея Садового.

Выборы-2019, Владимир Зеленский
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