Страны ЕС стали менее охотно предоставлять убежище просителям

Число прошений от беженцев на предоставление защиты в странах ЕС снижается третий год подряд, при этом в 2018 году зафиксировано также и снижение положительных ответов от властей, говорится в докладе Европейского офиса по предоставлению убежища (EASO).
«В 2018 году в странах ЕС+ (данные включают Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн и Исландию — ред.) было подано 664 тысячи 480 заявок на международную защиту, что свидетельствует о снижении третий год подряд, на этот раз на 10%», — говорится в ежегодном докладе агентства.
Число прошений, таким образом, сопоставимо с уровнем 2014 года. «Миграционное давление на внешних границах ЕС снижается третий год подряд», — говорится в документе.
Больше всего прошений о предоставлении убежища в 2018 году поступило от граждан Сирии, Афганистана и Ирака (вместе они составили более четверти всех заявителей, 27%). В топ-10 вошли также Пакистан, Нигерия, Иран, Турция (по 4%), Венесуэла, Албания и Грузия (по 3%).
«Что касается принимающих стран, то в 2018 году большинство заявлений о предоставлении убежища было подано в Германии, Франции, Греции, Италии и Испании. В совокупности на эти пять стран пришлось почти три четверти всех заявок, поданных в ЕС+», — говорится в докладе.
При этом власти выдали в 2018 году чуть больше 601,5 тысячи решений в первой инстанции, что «на 39% меньше по сравнению с 2017 годом».
«Таким образом, в 2018 году в ЕС+ было подано в целом больше прошений, чем вынесено решений. Большинство решений (367,3 тысячи, или 61%) были отрицательными, без предоставления защиты», — заявили в агентстве.
Общий показатель признания в первой инстанции в 2018 году составил 39%, «снизившись на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом». Более низкие показатели признания статуса беженца по сравнению с предыдущим годом были зарегистрированы для заявителей из Сомали, Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.
При этом для просителей из Венесуэлы, Китая, Сальвадора и Турции «были зарегистрированы колебания в сторону увеличения». Самые высокие показатели признания были в отношении заявителей из Йемена (89%), Сирии (88%) и Эритреи (85%), а самые низкие — для заявителей из Молдовы (1%), Северной Македонии (2%) и Грузии (5%).
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