«Нафтогаз» установил цены на газ в сентябре

НАК «Нафтогаз Украины» обнародовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов с 1 сентября 2019 года, не изменив их по сравнению с августом. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По информации пресс-службы, «Нафтогаз» предлагает газ по цене 4 640,00 — 5 204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам). Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
При этом «Нафтогаз» пока не обнародовал цены на газ для населения на сентябрь. Однако согласно действующему постановлению правительства, они не могут быть выше, чем цены для промышленности.
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