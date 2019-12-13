В «Нафтогазе» назвали цену на газ для населения на январь

В январе 2020 года стоимость газа для населения составит 5,5 гривен за кубометр (без НДС и наценок газосбытов, которые для каждого региона разные).
Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».
Отмечается, что эта цена на 12% меньше, чем в январе 2019 года.
«Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую Нафтогаз предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.
Потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании», — говорится в сообщении.
Потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 до конца сезона, не должны никуда обращаться или вносить предоплату -для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантированная цена.
С 1 мая 2020 года цены на газ для населения будут полностью рыночными.
Для промышленных потребителей, покупающих газ у «Нафтогаза» на условиях предоплаты, в январе также будет действовать цена 5500 грн за тыс кубометров. Промышленным потребителям, покупающим газ без предоплаты, «Нафтогаз» в январе 2020 года предлагает газ по цене 6072 грн за тыс кубометров (без НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
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