В «Нафтогазе» посчитали цену газа для населения по новой методике

Цена поставки НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для нужд населения и производителей тепла в январе 2020 года составит 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

«Новая цена рассчитана „Нафтогазом“ в соответствии с постановлением Кабинета министров № 17 от 24 января 2020 года. Таким образом, Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа», — говорится в пресс-релизе НАК.

В компании напомнили, что по новой методике цена на текущий месяц определяется согласно фактическим биржевым торгам, которые происходили с 1 по 22 число этого месяца. «Нафтогаз» в дальнейшем будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.

«Благодаря подписанию контракта на транзит российского газа по территории Украины, ценового кризиса на рынке газа не произошло. Более того, большие неиспользованные запасы газа в хранилищах европейских стран способствовали снижению цен на рынках Европы. Кабинет министров и „Нафтогаз“ нашли решение, которое позволило пересмотреть январскую цену на газ для защищенных потребителей в сторону уменьшения. Фактически, цена приведена к рыночным условиям», — отметил руководитель газового дивизиона НАК Андрей Фаворов.

Таким образом, рассчитываемая по новой методике цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, предложенной ПСО-потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также вместо ранее утвержденной месячной цены на январь в размере (5,5 грн/куб. м).

Новая цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше — квартальную или ежемесячную. Бытовым потребителям не нужно никуда обращаться или оформлять любые документы.