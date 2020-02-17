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Летом цена на газ может упасть до $100/тыс. кубометров

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Летом цена на газ может упасть до $100/тыс. кубометров

Директор интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов допускает падение цен на природный газ в Европе и Украине летом до $100/тыс. куб. м.

«(Сейчас — Ред.) $150, и я думаю, летом мы к $100 доберемся. У нас плюсовая температура в феврале. В феврале! Это неслыханно. У нас те же проблемы, что и у „Газпрома“ и европейских добывающих компаний — реализовывать газ, когда он не нужен из-за этих температурных условий. Поэтому цена будет низкая», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Как отметил Фаворов в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», низкий спрос на газ в Европе из-за теплой зимы увеличит спрос на услугу по его хранению.

«Мы видим, что с точки зрения трейдеров изменился подход, они видят добавленную стоимость и ценность хранилищ. В Европе все хранилища забиты, и они повезут его сюда держать, потому что девать его некуда больше. Зимы нет, низкое потребление. Для Украины это плюс — хранилища востребованы», — сказал он.

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Напомним, что «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Нафтогаз України, цена на газ
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