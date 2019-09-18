Зеленский нашел неожиданную замену Безсмертному

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.
Соответствующий указ № 701/2019 «О внесении изменений в указ президента от 19 июня 2019 года» № 414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе» датирован 19 сентября и опубликован на официальном сайте главы государства.
«Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы», — говорится в тексте указа.
13 августа Зеленский освободил от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Романа Безсмертного, назначенного на эту должность 19 июня.
Алексей Резников, 1966 года рождения, в июне 2014 года избран заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета.
С марта 2016 года — заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.
В сентябре 2018 года мэр Киева, глава КГГА Виталий Кличко уволил Резникова с должности замглавы КГГА.
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