Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в белорусском Минске

Украина не будет отправлять членов делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск, заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, по словам которого для продолжения переговорного процесса нужно «искать другую страну, другой город».
«Мы сообщили, что не будем принимать участие в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится сегодня карантин и будет предложено продолжить консультации, как и раньше, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск. Для проведения в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другой город», — сказал Резников в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.
При этом решение он объяснил не протестами в Минске, а тем, что Беларусь сегодня находится под влиянием РФ и для Украины нет доверия к этой территории.
Напомним, ранее глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу и первый президент Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Беларуси в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
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