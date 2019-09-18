Кабмин внес в парламент кандидатуру нового главы Фонда госимущества

Кабинет министров направил в парламент представление на назначение новым главой Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Окончательное решение о назначении Сенниченко должна принять Верховная Рада.
Дмитрий Сенниченко - украинский экономист, работал в Национальном банке, и на службе у премьер-министра (в 2000 году).
Также был руководителем Немецкого общества международного сотрудничества, находился на должностях члена наблюдательных советов Prozorro.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что правительство назначит новое руководство Фонда государственного имущества, которое должно пересмотреть перечень объектов для приватизации.
Сейчас Фонд государственного имущества возглавляет Виталий Трубаров. За время, в течение которого он возглавлял ФГИУ, в Украине не продали ни одного лота большой приватизации, которые утвердило правительство еще в 2018 году.
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