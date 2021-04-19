Украина призвала РФ определить позицию в переговорах по Донбассу

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что представители российской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу не имеют собственной позиции и «сидят перепуганные».
«Что касается переговоров в ТКГ в Минске, там все очень просто. К сожалению, пока по определенным соображениям России они там не делегировали субъектных переговорщиков. Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно», — цитирует Резникова телеканал «Украина24».
По словам Резникова, Россия должна определиться со своей позицией в переговорах. «Поэтому при принятии решения, если Россия будет действительно заинтересована в переговорах, она должна дать им эту субъектность. Единственный человек, который имеет субъектность в этих переговорах, — это представитель президента Путина в политических советниках в „нормандском формате“. Там субъектность есть, а в „Минске“, к сожалению, пока этого нет», — сказал он.
Отметим, что Россия до сих пор не признает себя стороной конфликта.
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