Антидемпинговые санкции в отношении импорта шприцев в условиях пандемии коронавируса противоречат национальным интересам, - заявление

Ассоциация операторов рынка медицинских изделий (AMOMD) считает нецелесообразным дальнейшее проведение специального расследования относительно импорта в Украину шприцев в условиях беспрецедентного увеличения спроса на этот вид продукции.

Ассоциация операторов рынка медицинских изделий (AMOMD – профессиональное объединение более 70 национальных производителей, импортеров, дистрибьюторов и других участников рынка медицинских изделий – ИФ) призвала СНБО, премьер-министра, МЭРТ и МОЗ в условиях пандемии коронавируса COVID-19 обозначить в качестве приоритета национальный интерес при проведении специального расследования относительно импорта в Украину шприцев, которое в данный момент проводит Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (МЭРТ). Соответствующее открытое письмо было направлено премьер-министру Украины, а также руководству СНБО, МЭРТ и МОЗ.

Напомним, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в декабре 2019 года было начато специальное расследование относительно импорта в Украину шприцев (независимо от страны происхождения). Отечественный производитель шприцев ПАО «Гемопласт», инициировавший это расследование, мотивировал его ростом импорта в объемах, которые могли нанести вред национальному товаропроизводителю.

«В заявлении приведены достаточно обоснованных доказательств, на основании которых можно считать, что в течение II квартала 2015 года – I квартала 2019 импорт в Украину шприцев независимо от страны происхождения и экспорта осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, что мог причинять значительный ущерб национальному товаропроизводителю», – говорится в сообщении МЭРТ от 07.12.2019, обосновывающем необходимость проведения данного расследования.

Несколькими месяцами ранее Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) уже проводила аналогичное расследование относительно импорта шприцев. МКМТ дважды переносила принятие решения по итогам предыдущего антидемпингового расследования, начатое еще в ноябре 2017 года, но, не найдя оснований для применения защитных мер и ограничений, прекратил его летом 2019 года, оставив обращение жалобщиков без удовлетворения.

Тогда отечественные производители шприцев ПАО «Гемопласт» и ЧАО «Тюмень-Медико-Смела», инициировавшие расследование, мотивировали его ростом импорта. «Импорт в Украину шприцев из Индии, Турции и Китая осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, которые могли привести к причинению вреда украинским производителям», – считают в компаниях.

Эксперты рынка отмечают, что за почти двухлетний период проведения предыдущего расследования (с 2017 по 2019 гг.) МКМТ и МЭРТ имели возможность проанализировать исчерпывающий объем информации по сути вопроса; и если бы причины для применения ограничительных мер существовали, то они наверняка были бы выявлены.

ЧАО «Тюмень-Медико-Смела» воздержалось от участия в нынешнем специальном расследовании; то же самое касается и недавно начавшего работу крупного украинского производителя шприцев ООО «Умедо Груп». Таким образом, из всех участников рынка вопрос увеличения объемов импорта в настоящее время беспокоит только ПАО «Гемопласт».

Эксперты рынка обращают внимание на тот факт, что рыночная доля ПАО «Гемопласт» действительно имеет тенденцию к снижению, но не за счет роста импорта, а по причине недостаточного высокого уровня технической оснащенности, а также изначально невысокой доли шприцев в линейке производимых предприятием товаров. В результате жалобщик просто не в состоянии самостоятельно обеспечить наполнение внутреннего рынка шприцев.

И именно явный дефицит шприцев на внутреннем рынке – даже несмотря на импорт – стал причиной запуска нового хорошо технически оснащенного завода ООО «Умедо Груп» (данное предприятие не нашло повода для обращения в МКМТ и МЭРТ с жалобой на конкуренцию со стороны импортеров шприцев).

При этом с учетом критической ситуации, сложившейся на рынке медицинских изделий в условиях угрозы пандемии коронавируса, в AMOMD отмечают беспрецедентное увеличение спроса на шприцы в Украине (около 30%).

«В Украине рассматривается возможность ограничения импорта шприцев из всех стран мира, что не может не вызывать беспокойства со стороны Ассоциации и ее членов. Украинские производители не в состоянии собственными силами обеспечить потребности внутреннего рынка, особенно – в условиях повышенного спроса», – уточнили в AMOMD.

Участники рынка шприцев считают, что в случае применения антидемпинговых мер, как на том настаивает ПАО «Гемопласт», стоимость продукции критического импорта (коим являются шприцы в условиях чрезвычайной ситуации) возрастет, увеличится их дефицит на рынке, но при этом само предприятие-жалобщик не сможет нарастить долю на рынке.

В своих комментариях участники рынка сообщают, что в настоящее время (в марте 2020 г.) – в момент введения чрезвычайной ситуации, обусловленной угрозой распространения пандемии коронавируса, – МЭРТ, продолжая рассылать опросники иностранным компаниям и импортерам, фактически бездействует.

«Существуют очевидные основания для закрытия расследования на основании национальных интересов», – сообщили в AMOMD.

По мнению экспертов, с учетом текущего уровня спроса на этот товар среди украинских потребителей, которые, в т.ч. являются пациентами учреждений здравоохранения, даже при отсутствии торговых ограничений, нельзя исключать возникновения дефицита шприцев на рынке Украины в ближайшее время.

«В этих условиях Ассоциация считает, что дальнейшее проведение Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины специального расследования и, тем более, применение предварительных или окончательных мер (дополнительных ввозных пошлин, количественных ограничений (квот), режима надзора) являются абсолютно недопустимыми», – подчеркнули в AMOMD.