Johnson & Johnson начала работу над вакциной от нового вируса

Американская компания Johnson & Johnson — производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования — заявила, что работает над созданием вакцины против коронавируса 2019-nCoV, активное распространение которого происходит на территории Китая. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.
По его данным, компания будет использовать технологию, задействованную ею при производстве экспериментальной вакцины против вируса Эбола, которую сейчас применяют в Демократической Республике Конго и Руанде.
Отмечается, что Johnson & Johnson также поставляет в КНР препарат для лечения ВИЧ Prezcobix с целью его использования в разработке средства для борьбы с новым вирусом.
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