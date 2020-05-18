Apple открывает почти сто магазинов в мире и вводит новый порядок их работы

Американская корпорация Apple в понедельник возобновляет работу около ста своих магазинов по всему миру, временно закрытых из-за пандемии. Об этом говорится в сообщении старшего вице-президента Apple Дейдре О’Брайен, размещенном в воскресенье на сайте корпорации.
«Почти сто наших магазинов в мире снова могут сегодня открыть свои двери для потребителей», — отметила она.
О’Брайен уточнила новый порядок работы торговых точек корпорации с учетом эпидемиологической безопасности. Покупателям перед входом надлежит надеть маску, которую в случае отсутствия выдадут сотрудники магазина. Клиентам также будут измерять температуру тела. В магазине одновременно смогут находиться столько покупателей, сколько требуется продавцам для индивидуального обслуживания.
25 из 100 магазинов Apple откроются в штатах Флорида, Калифорния, Вашингтон, Гавайи, Оклахома и Колорадо. Там режим работы будет учитывать местную специфику и требования властей. В США насчитывается около 270 магазинов Apple. Их число вместе с торговыми точками в других странах мира, за исключением Китая, Тайваня и Гонконга, достигает 458.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016