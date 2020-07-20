В Кремле снова заявили, что Украина не выполняет минские договоренности

Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы разрешить конфликт внутри страны.

«Что касается гражданской войны, то действительно то, что происходит на Украине — это внутриукраинский конфликт, там шла гражданская война, сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная», — заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям», — заявил представитель Кремля.

По его мнению, для этого «совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу Путину, главное — прекратить войну».