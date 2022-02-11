В Кремле снова пожаловались, что Украина не хочет выполнять минские соглашения

Украина якобы делает все для того, чтобы не выполнять обязательства, зафиксированные за ней в минских соглашениях. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На самом деле, задачу не нужно усложнять. Задача — это обеспечить реализацию минского комплекса мер, абсолютно четко прописанного в определенной последовательности, где зафиксированы обязательства сторон. Задача в этом. Пока не удалось участникам переговоров приблизиться к выполнению этой задачи», — констатировал представитель Кремля, говоря об итогах последних переговоров в «нормандском формате».

Песков заявил, что украинская сторона «делает все, в разных интерпретациях, с тем, чтобы не выполнять те обязательства, которые за ней зафиксированы».