В Кремле рассчитывают, что Байден уговорит Зеленского пойти на уступки на Донбассе

Президент США Джо Байден во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским может повлиять на него и «побудить следовать минским договоренностям», ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос СМИ об ожиданиях от встречи. При этом он отметил, что Россия не собирается вмешиваться в отношения США и Украины. Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся 1 сентября.

"Мы очень внимательно, конечно, отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже",— сказал Песков во время пресс-колла.

"Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств, Соединенных Штатов и Украины, и не собираемся это делать",— заявил он. Дмитрий Песков также отметил, что встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского не несет риски для отношений России с США и Украиной. "Наши отношения с этими странами — это одна субстанция, отношения двух суверенных государств — это другая субстанция«,— заявил пресс-секретарь Путина.

Сегодня, 31 августа, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. 1 сентября он встретится с Джо Байденом в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Зеленский также посетит Калифорнию. Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее анонсировал подписание ряда документов о сотрудничестве в области безопасности, обороны и торговли. Кроме того, Владимир Зеленский может встретиться с предпринимателем Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком.