Две трети украинцев выступают за пересмотр минских соглашений

В феврале 2023 года почти две трети опрошенных (63%) украинцев считают, что нашей стране следует пересмотреть минские соглашения и подписать новые. Только 11% считают, что Украина должна выполнить все требования, а 18% считают, что Украина должна выйти из переговорного процесса вообще.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».
В то же время 67% опрошенных отметили, что поверхностно знакомы с содержанием минских соглашений, и только 12% очень хорошо знают их содержание. Каждый пятый вообще не знаком с содержанием соглашений.
Большинство опрошенных украинцев видят Россию виновной в том, что минские соглашения не работают (57%), еще 10% возлагают вину на представителей т.н. «ЛНР», «ДНР» и только 12% считают виновной Украину. Еще 12% затруднились ответить, кто виноват.
Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 12-13 февраля 2022 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
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