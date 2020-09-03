Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 26 миллионов

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 26 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
За месяц в мире COVID-19 заболели еще 8 млн человек: отметка в 18 млн была зарегистрирована 3 августа. На 1 млн заразившихся в прошлом месяце становилось больше каждые три–пять дней.
Больше всего случаев COVID-19 выявили в США — 6,1 млн. За ними идут Бразилия и Индия с 3,9 млн и 3,8 млн соответственно. Россия по этому показателю занимает четвертое место: в ней с начала пандемии заразились 1 млн человек.
В десятку стран по наибольшему числу случаев заражения коронавирусом также входят:
Перу — 657 тыс.;
Колумбия — 633 тыс.;
ЮАР — 630 тыс.;
Мексика — 610,9 тыс.;
Испания — 479,5 тыс.;
Аргентина — 439 тыс.
Китай, из которого начал в конце прошлого года распространяться коронавирус, по числу заболевших находится на 34-м месте.
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