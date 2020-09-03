За сутки в Украине антирекорд по количеству умерших от COVІD-19

За минувшие сутки, 2 сентября, в Украине обнаружили 2430 человек с заболеванием на коронавирус, умерло от болезни рекордное количество людей - 54.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.