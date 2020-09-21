Вакцина от коронавируса в Великобритании появится не раньше весны

Великобритания не сможет получить эффективную вакцину от нового коронавируса как минимум до весны 2021 года, а потому любые введенные новые ограничительные меры на фоне роста заболеваемости в стране могут продлиться до полугода. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на научных советников, консультирующих премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

«Положение дел весной следующего года в целом выглядит более оптимистично с точки зрения лечения и вакцинации. Но следующие шесть месяцев будут очень трудными, и нам предстоит очень многое рассмотреть», — сказал источник издания.

По данным The Times, глава британского Минфина Риши Сунак в условиях пандемии противится полной остановке работы гостиничного сектора, что уже обсуждалось британским кабмином на прошлой неделе. Высокопоставленный правительственный источник газеты отметил, что в преддверии сегодняшнего заседания правительственного комитета по борьбе с распространением коронавируса все варианты возможных ограничений остаются актуальными.

В правительстве Великобритании нет единого мнения о том, как действовать в условиях сложившейся эпидемической ситуации. Так, глава Минздрава Мэтт Хэнкок и министр по особым поручениям, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув призывают Джонсона принять решительные меры, чтобы предотвратить резкий рост инфицирования в ближайшие недели. При этом Сунак и глава МВД Прити Пател считают необходимым взвесить последствия недавних мер, прежде чем принимать решения, которые могут нанести долгосрочный ущерб экономике.

В воскресенье было объявлено о том, что за сутки в стране инфекция была подтверждена у 3 899 человек, а до этого два дня подряд данный показатель превышал отметку в 4 тыс. случаев. Это самый высокий уровень с 8 мая.