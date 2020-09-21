Войти
Трамп продолжает сокращать отставание от Байдена
vox pupoli
Трамп продолжает сокращать отставание от Байдена
Трамп не видит проблем в хороших отношениях с Путиным
дружба народов
Трамп не видит проблем в хороших отношениях с Путиным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Вакцина от коронавируса в Великобритании появится не раньше весны

303
Вакцина от коронавируса в Великобритании появится не раньше весны

Великобритания не сможет получить эффективную вакцину от нового коронавируса как минимум до весны 2021 года, а потому любые введенные новые ограничительные меры на фоне роста заболеваемости в стране могут продлиться до полугода. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на научных советников, консультирующих премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

«Положение дел весной следующего года в целом выглядит более оптимистично с точки зрения лечения и вакцинации. Но следующие шесть месяцев будут очень трудными, и нам предстоит очень многое рассмотреть», — сказал источник издания.

По данным The Times, глава британского Минфина Риши Сунак в условиях пандемии противится полной остановке работы гостиничного сектора, что уже обсуждалось британским кабмином на прошлой неделе. Высокопоставленный правительственный источник газеты отметил, что в преддверии сегодняшнего заседания правительственного комитета по борьбе с распространением коронавируса все варианты возможных ограничений остаются актуальными.

В правительстве Великобритании нет единого мнения о том, как действовать в условиях сложившейся эпидемической ситуации. Так, глава Минздрава Мэтт Хэнкок и министр по особым поручениям, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув призывают Джонсона принять решительные меры, чтобы предотвратить резкий рост инфицирования в ближайшие недели. При этом Сунак и глава МВД Прити Пател считают необходимым взвесить последствия недавних мер, прежде чем принимать решения, которые могут нанести долгосрочный ущерб экономике.

Читайте также: Янукович, Тимошенко и Фирташ отмыли через Латвию миллионы

В воскресенье было объявлено о том, что за сутки в стране инфекция была подтверждена у 3 899 человек, а до этого два дня подряд данный показатель превышал отметку в 4 тыс. случаев. Это самый высокий уровень с 8 мая.

Великобритания, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 21 сентября 2020
Воскресенье, 20 сентября 2020
Суббота, 19 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чем больше Зеленский становится похож на Порошенко 2.0, тем быстрее падает рейтинг «слуг»

73,22 % голосовали на президентских выборах против Порошенко - а теперь мы видим, что нам подсунули Порошенко 2.0, только в гриме Зеленского. Вот почему на наших глазах тает доверие, зато растет рейтинг недоверия Зеленскому. Вот почему рейтинг «слуг» падает. Вот почему растет рейтинг оппозиции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

Китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Рейтинг «Фокуса» продемонстрировал, кто в украинской политике является самостоятельной фигурой

Интересные выводы получаются, если перевести рейтинг «100 самых богатых людей Украины» от журнала «Фокус» в политическую плоскость. Дело в том, что, кроме традиционных участников в лице Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других представителей крупного бизнеса, в первой десятке присутствуют еще две фигуры - это глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016