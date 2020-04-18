В Великобритании число жертв коронавирус превысило 15 тысяч

Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании увеличилось за сутки на 888, общее число жертв заболевания превысило 15 тыс. Как говорится в сообщении, распространенном в субботу Минздравом, число инфицированных за день увеличилось на 5,5 тыс., преодолев отметку в 114 тыс.

«Из 357 023 человек, у которых были взяты анализы [на наличие коронавируса], у 114 217 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 (19:00 по Киеву) 17 апреля, 15 464 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли», — указывается в тексте.

По словам главного санитарного врача Англии Криса Уитти, пока что эксперты не могут с уверенностью говорить о том, что пик заболеваемости в стране достигнут или преодолен. Показатели суточной смертности то уменьшаются несколько дней подряд, то вновь увеличиваются. Так, накануне было объявлено о 847 летальных исходах, за день до этого — о 861 смерти, а ранее в течение нескольких дней этот показатель не превышал 737 смертей. При этом власти признают, что официальные цифры не отражают реальной картины, так как в сводку не попадают смертельные исходы вне стен больниц.

Как ранее подчеркивал научный советник британского правительства Патрик Валланс, прежде чем распространение болезни в стране достигнет пика, сначала в течение двух-трех недель на графиках будет наблюдаться так называемое плато, когда суточный прирост смертей находится примерно на одном уровне.

Вспышка заболевания проходит на фоне острой нехватки некоторых средств индивидуальной защиты (СИЗ) в британских больницах. Как сообщила газета The Guardian, в стране почти иссякли запасы водоотталкивающих одноразовых хирургических халатов, входящих в комплект СИЗ для медиков, работающих с зараженными коронавирусом пациентами. В британском правительстве нехватку объясняют глобальным дефицитом, добавляя, что работают над решением проблемы.

По данным британских СМИ, к настоящему моменту в стране умерли уже порядка 50-60 медиков, заразившихся коронавирусом. При этом коронавирусная инфекция обнаружена у более чем 30% сдавших анализы сотрудников британской сферы здравоохранения. У пациентов, как правило, вирус выявляется в 23% случаев.