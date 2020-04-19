В Великобритании существенно снизился суточный показатель смертей из-за пандемии

Количество летальных исходов из-за последствий коронавируса в Великобритании за последний день существенно уменьшилось по сравнению с предыдущим суточным показателем. Как свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье британским Минздравом, этот показатель снизился до 596 смертей, тогда как в субботу ведомство сообщило о 888.
«Из 372 967 человек, у которых были взяты анализы, у 120 067 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 18 апреля, 16 060 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли», — указывается в тексте.
Как отмечает телеканал Sky News, на выходных данные о новых смертях не всегда поступают из больниц достаточно оперативно, что может частично объяснять снижение ключевого для оценки ситуации суточного показателя. Количество регистрируемых за сутки смертей то уменьшается несколько дней подряд, то вновь увеличивается, последнюю неделю держась в пределах 700-800.
Как ранее подчеркивал научный советник британского правительства Патрик Валланс, прежде чем распространение болезни в стране достигнет пика, сначала в течение двух-трех недель на графиках будет наблюдаться так называемое плато, когда суточный прирост смертей находится примерно на одном уровне, с небольшими колебаниями в ту или иную сторону. Постепенно сокращается число новых случаев госпитализации инфицированных, что дает повод для оптимизма, однако власти королевства пока не рискуют заявлять о том, что пик пройден.
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