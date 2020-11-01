В Германии оценили потери для экономики из-за нового карантина

Вторая волна жестких ограничений в Германии обойдется экономике страны в €19,3 млрд. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на расчеты берлинского Института экономических исследований (DIW).

Сильнее всего пострадает ресторанный и гостиничный бизнес — их убытки оцениваются в €5,8 млрд, что составляет около 55% квартального дохода. На втором месте промышленность ФРГ, которая потеряет около €5,2 млрд.

Еще €2,1 млрд недосчитаются сферы культуры, развлечений и спорта. Для торговли тотальный локдаун в Германии будет стоить потерь €1,3 млрд. Остальные €4,9 млрд потерь приходятся на логистические компании, кинотеатры и поставщиков корпоративных услуг.

При этом институт прогнозирует не столь высокое влияние второй волны ограничений на рынок труда: по его оценке, к концу года число безработных увеличится на 100 тыс. человек. Во время весенних ограничений работу потеряли более 630 тыс. немцев.

Президент DIW Марсель Фратцшер заявил, что эксперты рассчитывают на значительный рост ВВП страны в 2021 году. Однако произойдет это только в том случае, если вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции удастся остановить с ближайшее время.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о новых ограничениях и жестком карантине 28 октября. В стране со 2 ноября закрываются все заведения общепита, все развлекательные учреждения и организации, публичные дома, косметические салоны, массажные кабинеты и тату-салоны.

Отелям запретят принимать туристов. Магазины останутся открытыми, но будут работать с ограничениями. Образовательные учреждения в ФРГ также продолжат работу. Власти также ограничили количество участников частных встреч десятью людьми.

При этом правительство Германии пообещало компенсировать малому бизнесу потери. Компании, где работают не более 50 человек, получат 75% своей выручки, полученной в ноябре 2019 года. На эти цели из бюджета уже выделили €410 млрд.

Новый карантин в ФРГ продлится минимум до начала декабря. После этого власти будут оценивать эпидемиологическую обстановку в стране и принимать новое решение.