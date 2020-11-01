Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции

Решению властей предшествовало расследование телеканала Al Jazeera. Журналисты выяснили, что при наличии денег золотой паспорт может получить даже осужденный иностранец
На Кипре с 1 ноября прекратила действовать программа предоставления гражданства республики в обмен на инвестиции — так называемая процедура получения золотых паспортов. Об отмене программы в нынешнем ее виде правительство страны сообщало 13 октября.
Министерство финансов и министерство внутренних дел выступало за приостановки выдачи паспортов Кипра из-за большого количества нарушений и высокой уязвимости программы. Совет министров поддержал эту инициативу.
Отмена выдачи паспортов в обмен на инвестиции произошла после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и даже спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному.
На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.
До этого правительство неоднократно проводило проверки соблюдения программы выдачи золотых паспортов. В сентябре полиция начала расследовать процедуру получения гражданства 42 инвесторами, которые вошли в «группу высокого риска».
После этого 7 октября власти решили лишить гражданства семерых инвесторов — они получили документы под ложным предлогом или путем утаивания важной информации.
Кипрская программа получения гражданства предлагала паспорт с правом на жительство и работу в Евросоюзе за инвестиции €2 млн в недвижимость или местную компанию. Претендент должен был также пожертвовать в пользу правительства республики €200 тыс. Осужденные в своей стране лица официально не могли получить гражданство. С 2013 по 2019 годы золотые паспорта получили более 4 тыс. человек, большинство — из России, Китая, Украины, Ливана и Саудовской Аравии.
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