Львов «обхитрил» карантин – суббота и воскресенье в городе объявлены рабочими днями

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение до 30 ноября объявить субботу и воскресенье на территории Львова рабочими днями для ряда заведений и учреждений, сообщил мэр Андрей Садовый.
«Только что закончилось заседание исполкома. Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, так как у нас нет выходных», — написал он на странице в Facebook.
Садовый выложил скан данного решения исполкома.
«В случае, если завтра кто-то будет пытаться мешать вам работать, покажите им это решение и обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права», — подчеркнул он.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины 11 ноября ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
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