Во Львове введут новые ограничения из-за роста числа случаев COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о новых ограничениях в городе в связи с ростом случаев заболевания COVID-19.

«Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей... Ситуация выглядит хуже, чем была в прошлом году в это время. Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения», — сообщил Садовый в своем Telegram-канале в среду.

За сутки во Львове госпитализировано 103 человека.

Как сообщалось, Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об усилении карантинных ограничений в городе с 18 октября.