«Чья бы корова мычала»: Лукашенко предупредил Зеленского о потере кресла

Украинский лидер должен сейчас опасаться, чтобы его не назвали просто Владимиром Зеленским, а не президентом. Об этом заявил в пятницу глава белорусского государства Александр Лукашенко на встрече с представителями местных СМИ и журналистами из стран ближнего зарубежья.
«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа», — подчеркнул он, отвечая на вопрос телеканала «112 Украина» о том, на каком уровне ведется диалог с Зеленским, который сказал, что в связи с событиями в Беларуси после выборов будет обращаться к собеседнику, просто называя его Александром Лукашенко, без слова «президент».
При этом белорусский лидер добавил: «Грубо скажу: чья бы корова мычала, а Зеленского молчала».
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