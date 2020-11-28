В РФ за сутки от COVID-19 умерли 510 человек

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 510 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

С начала пандемии число летальных исходов от коронавируса в этой стране возросло до 39 068 случаев, следует из данных штаба.

При этом за последние 24 часа в России коронавирус COVID-19 обнаружили у 27 100 человек.

Этот показатель стал вторым за все время пандемии. Рекорд по заболеваемости коронавирусом был установлен накануне, 27 ноября. Тогда COVID-19 выявили у 27 543 человек.