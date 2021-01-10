Бессимптомные больные ответственны за половину случаев передачи COVID-19

Бессимптомные больные COVID-19 ответственны за по меньшей мере 50% новых случаев передачи коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования сотрудников Центра по профилактике и контролю заболеваний в США, опубликованного в JAME Network.

Во время исследований потенциальных распространителей коронавируса разделили на три группы: досимптомные больные, бессимптомные и симптомные. После этого ученые смоделировали, за сколько случаев COVID-19 будет ответственна каждая группа в зависимости от времени, когда они наиболее заразны.

Как оказалось, в большинстве сценариев досимптомные и бессимптомные люди ответственны за не менее 50% новых заражений. Именно поэтому так необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, считают ученые.