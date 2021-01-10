Лукашенко заявил, что не переносит алкоголь, но выпить может

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому телевидению рассказал, что не переносит алкоголь, однако может иногда выпить немного, чтобы поддержать общение в кругу лидеров государств, либо в женском коллективе.
На вопрос, что он предпочитает, самогон или водку, Лукашенко ответил: «Ни то, ни другое, в силу особенностей своего организма». «У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери, я — практически человек непьющий», — пояснил он.
«Но пью. В двух случаях, — продолжил Лукашенко. — Когда мы собираемся, президенты. Ты же не будешь там из себя строить непьющего, скажем так. Поэтому приходится иногда немножко выпить». «И второй случай — если ты находишься в женском коллективе, тоже не будешь святым казаться», — добавил президент Белоруссии.
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