Юрий Витренко стал самым обеспеченным кандидатом на должность в Кабмине

Юрий Витренко оказался самым богатым кандидатом на должность в первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины. Эта информация стала доступной из поданной им декларации перед повторным голосованием в Верховной Раде Украины.

По инфомации, поданной в декларации кандидата, Юрий Витренко и члены его семьи владеют 5 квартирами, одна из которой — в Германии. Самая скромная площадь для семьи Витренко составляет «всего» 58 м2, которая записана на жену, а самую большую и дорогую жилплощадь — 229 м2 в Германии, Юрий Юрьевич оформил на детей.

Юрий Витренко задекларировал нажитое имущество: почти 3 миллиона долларов на банковском счету, элитные наручные часы марки Patek Philippe за почти 160 тыс. грн.

В Ощадбанке, где он хранит почти 900 тыс. грн и почти 3 млн долларов США одни только выплаты по процентам составили 1,2 млн грн. В другом государственном Приватбанке Юрий Витренко разместил депозит на «всего» 10 тыс. евро.