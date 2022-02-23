Решение судьи Смоковича по «делу Витренко» свидетельствует о давлении Запада на украинскую власть, - эксперт

Решение судьи Верховного Суда Михаила Смоковича, признавшего действительным предписание НАПК о необходимости прекращения контракта с главой «Нафтогаза» Юрием Витренко, является элементом борьбы между Западом и украинской властью за должность главы «Нафтогаза».

Об этом заявил политический консультант, директор «Украинского института политики» Руслан Бортник.

«Хроническое противостояние между украинской властью и Западом по теме „Нафтогаза“ идет с момента отставки Коболева и это решение суда, конечно, радует глаз западных партнеров и аффилированные с ними антикоррупционные и гражданские структуры... Статус нынешнего главы „Нафтогаза“ Юрия Витренкр теперь снова в подвешенном состоянии, борьба за „Нафтогаз“, за контроль над „Нафтогазом“ продолжается и, скорее всего, это решение будет использовано западными партнерами для усиление давления на правительство и на Офис президента с целью замены Витренко. Не обязательно речь идет о возвращения Коболева, скажем так, замены на „нового Коболева“, на новую фигуру, которая устраивает западных партнеров», — считает политолог.

При этом он полагает, что вынесший данное решение судья Смокович и Верховный Суд в целом могут не опасаться «мести» со стороны Офиса президента.

«Ничего в данном случае власть делать не будет, потому что на стороне Верховного Суда выступят представители посольств, международных организаций», — предрекает эксперт, намекая на особый характер отношений между Верховным Судом и западными структурами.

«Верховный Суд в основном демонстрирует независимость от власти, если дело касается борьбы западных партнеров и Офиса президента», — напомнил он.

Напомним, Верховный Суд в начале февраля удовлетворил кассационную жалобу Национального агентства по предотвращению коррупции и отменил решение судов низших инстанций, признавших противоправным его предписание от 1 июля 2021 года о необходимости уволить Юрия Витренко с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Витренко попытался обжаловать это решение в Окружном административном суде Киева, который удовлетворил его заявление об обеспечении иска и остановил действие предписания до вступления в законную силу решения по делу. В ноябре Шестой апелляционный административный суд подтвердил это решение.

Теперь Верховный Суд отменил решение ОАСК и апелляционное постановление. Тем не менее, это не решение по сути: дело до сих пор находится в ОАСК, то есть решение не было принято даже в первой инстанции.

Кроме того, у Нафтогаза нет наблюдательного совета, который мог бы выполнить предписание НАПК. Его функции временно взял на себя Кабинет министров.

28 апреля 2021 года Кабмин уволил предыдущего председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева и назначил на его место Юрия Витренко.

Это спровоцировало кризис корпоративного управления в Нафтогазе, следствием которого стал роспуск наблюдательного совета и выход из правления всех топ-управленцев, работавших в команде Коболева.